Toyota pede apreensão de veículo de deputada petista que tem empresários como assessores

A deputada Leila Galvão é alvo de uma ação de busca e apreensão movida pela Toyota do Brasil. O processo tem tramitação prioritária e pode receber sentença a qualquer instante na Comarca de Brasiléia. O juiz Clovis Lodi analisa o pedido feito pela concessionária para apreender a caminhonete em razão de uma dívida de R$ 16,8 mil. A movimentação processual mais recente é datada de 2 de fevereiro e consta no site do Tribunal de Justiça. O processo é público.

Leila Galvão, a exemplo dos demais deputados estaduais, tem direito a R$ 25 mil a título de estrutura remuneratória, a chamada verba de gabinete.

Dois empresários do Alto Acre aparecem como beneficiários de 80% desses valores. São eles: Arão de Sousa Barros, proprietário da Alessandra Móveis, uma das lojas mais famosas para a revenda de eletrodomésticos no município de Brasiléia. mensalmente, é feito um repasse ao empresário no valor de R$ 8 mil. A empresária Luz Marina também figura como beneficiária de R$ 10 mil mensais. Ela é dona da Papelaria Dom Bosco, situada na Avenida Doutor Marinho Monte, área central de Brasiléia.

Esta reportagem foi postada às 22:55 horas desta terça-feira, horário em que a deputada, por alguma razão, não pôde atender ao telefone. Houve duas tentativas de ouví-la sobre os assuntos tratados na matéria.

Antônio José,