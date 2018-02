RBTrans reduz frota de ônibus durante a segunda e terça de carnaval em Rio Branco

Na segunda-feira (12), a cidade vai ter 60% da frota normal e na terça-feira (13) 70%, segundo diretor da RBTrans. Carnaval ocorre em 14 bairros da capital acreana.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) divulgou como as frotas de ônibus vão funcionar durante o Carnaval 2018 em Rio Branco. Durante a segunda (12) e terça (13) de folia, a frota vai seguir a mesma do final de semana, com 60% e 70%, respectivamente, da quantidade normal.

A informação foi confirmada pelo diretor da RBTrans, Gabriel Forneck. Ele explicou que na segunda-feira, devem circular 96 ônibus, que equivalem a 60% da frota normal, que é de 160 veículos. Já na terça, último dia de carnaval, serão 112 ônibus circulando na capital.

“Vamos operar com a escala de sábado e domingo. Temos monitorado o carnaval e percebemos que, como agora ocorre mais nos bairros, acabou que a utilização de ônibus não é o principal meio. Então, na sexta-feira (9) vai ser frota normal, com 160 ônibus circulando, a frota de sábado, que trabalha com 70%, vai ser repetida na terça e no domingo, que trabalhamos com 60% será repetida na segunda”, explicou Forneck.

Os ônibus vão funcionar normalmente até as 23h30, quando sai do Terminal Urbano. “A gente sempre tem o plano B, que são casos reservas, para se por acaso, alguma linha superlotar, podermos fazer o reforço”, afirmou o diretor.

Sobre as ruas da cidade, Forneck informou que somente os bairros Universitário e Esperança devem ter desvios no horário da festa. O órgão vai estar nas ruas em uma ação de fiscalização e orientação aos motoristas.

O diretor fez um alerta aos foliões sobre os cuidados que devem ser tomados. “Pedimos que as pessoas que forem beber não dirijam ou escolham um motorista da rodada. Tem também os sistemas legalizados e a gente vai estar fazendo as orientações para prevenir o máximo possível de acidentes no carnaval”, disse.

Carnaval em Rio Branco

O carnaval ocorre em 14 bairros da capital acreana e no Novo Mercado Velho, no Centro da cidade. Dos bairros, 12 foram contemplados no edital lançado pela prefeitura e outros dois conseguiram organizar a estrutura e vão receber apoio institucional com alguns itens.

Entre os 12 bairros contemplados no edital estão: Conjunto Esperança I e II, Cadeia Velha, Aeroporto Velho, Base, Tancredo Neves, Procon (Vila Ivonete), Cidade de Povo, Tucumã, Mascarenhas de Moraes, Manoel Julião, Preventório e Alto Alegre. E os que vão receber apoio são Universitário e Vila Nova.

A Prefeitura de Rio Branco vai investir R$ 300 mil na estrutura do Carnaval deste ano. Nos custos, estão inclusos: iluminação, som, palco, coberturas, banheiros químicos e atrações para a folia em 2018.