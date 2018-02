PT pode trocar Emilson por prefeita como vice de Marcus Alexandre; Tchê diz que PDT não vai aceitar

O PT estaria disposto a trocar o vice de Marcus Alexandre (PT), secretário de Segurança Emilson Farias (PDT), pelo deputado federal César Messias (PSB) ou pela prefeita de Brasileia, Fernanda Assem (PT). Os indícios são muitos. Um deles, a apresentação de cruzes representando a matança que acontece no Acre sob a tutela de Farias, durante encontro do PT no último final de semana. Alas do PT e da Frente Popular fizeram essa desfeita com o governador Tião Viana (PT) em pleno encontro para trabalhar as estratégias das eleições. Mas também tem fontes seguras do Blog dentro do governo que garantem: Emilson não se salvará nessa chapa. O desejo é substituí-lo.

O presidente do partido de Emilson, ex-deputado estadual Luiz Tchê, não desmentiu ao Blog a existência dos movimentos para tentar derrubar seu pré-candidato, mas já avisou que vai resistir. Tchê diz que caso insistam nessa ideia o partido tem outros nomes bons para oferecer, inclusive no Juruá, onde está a grande deficiência da chapa petista que disputará o Governo. “Nós só não vamos abrir mão desse lugar na chapa porque esse espaço foi conquistado com muito suor. Fomos o partido que mais deu votos para o PT nas últimas eleições”, afirma o dirigente.