Presidiário do regime semiaberto é preso pela Polícia Militar com duas motocicletas roubadas, na capital

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu na tarde desta terça-feira, 6 de fevereiro, um reeducando do regime semiaberto com duas motocicleta roubadas.

Os veículos estavam em uma residência localizada na rua Panamá, bairro João Paulo ll. Os militares chegaram ao endereço após uma denuncia informando que vários objetos roubados estariam escondidos local. Porém, os policiais encontraram apenas uma Honda Biz de cor vermelha, de placa MSZ 6783, e uma Honda CG de cor preta, sem placa.

Durante a verificação, Eliseu Lira Catunda 29 anos, estava na residência e tentou se evadir, mas foi capturado e conduzido para Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os veículos roubados que após os trâmites burocráticos serão devolvidos aos proprietários.