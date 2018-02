Prefeitura prorroga prazo de recadastramento de servidores no município de Assis Brasil

A Prefeitura de Assis Brasil prorrogou até o dia 28 de Fevereiro de 2018 o prazo final para os servidores municipais realizarem o recadastramento funcional. De acordo com o Decreto nº 12/2018 de 01 de Fevereiro de 2018, o objetivo é alcançar os servidores que ainda não efetivaram a atualização cadastral.

Segundo o secretário de Administração Orcélio Rios, a medida é de suma importância para a gestão municipal. “O recadastramento é obrigatório para todos os servidores, àqueles que não efetivarem a atualização cadastral no prazo estabelecido estão sujeitos a suspensão do salário”, afirma.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O RECADASTRAMENTO:

.RG

.CPF

.CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS)

.PIS/PASEP

.COMPROVANTE DE ENDEREÇO

.DIPLOMA DE GRADUAÇÃO OU PÓS (quando necessários), etc.

Ainda de acordo com o Decreto, estão convocados para apresentar-se, aqueles servidores afastados, com ou sem remuneração, bem como os permutados com outros órgãos da administração municipal ou estadual.

Abaixo, cópia do referido Decreto: