Polícia prende mulher que filmou jovem sendo decapitada no Caladinho

A Polícia Civil apresentou na tarde desta quarta-feira (07), o resultado final de um inquérito policial que investigava a morte de Debora Freitas Bessa, de 19 anos. Jovem que no inicio do mês de janeiro, foi exposta nas redes sociais em um vídeo gravado em uma área de mata do bairro Caladinho sendo brutalmente assassinada a golpes de terçado. A família deu queixa na delegacia de seu desaparecimento no dia 09 de janeiro e o corpo foi encontrado enterrado no dia 13 do mesmo mês.

No total segundo as investigações, participaram do crime cinco pessoas sendo eles, três menores e dois maiores. No dia 29, André de Souza Martins, de 28 anos, foi preso e confessou na frente das câmeras ter matado Débora. Ele alegou que a vítima teria participado da morte de seu irmão ocorrida em 2013 e teria cometido o crime por vingança. Um menor de 17 anos, que aparece no vídeo desferindo golpes de faca no abdômen da jovem também se entregou a polícia, acompanhado de seus advogados.

Na tarde desta quarta-feira, a polícia finalizou o inquérito apreendendo o restante do grupo, sendo dois menores de 14 e 17 anos, além de Luciele Souza do Nascimento, de 18 anos, apontada como a pessoa responsável pela gravação do vídeo. Todos foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado e ainda organização criminosa, já que no vídeo confessaram a participação na facção criminosa Comando Vermelho.