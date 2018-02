Polícia Militar fecha distribuidora utilizada para o comércio de drogas na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Uma ação conjunta entre homens da Rádio Patrulha e do Grupo Tático do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) resultou no fechamento de uma distribuidora utilizada para o comércio de drogas. Durante o fato, ocorrido na noite desta terça-feira, 06, no bairro João Eduardo, seis pessoas foram presas.

Segundo os militares, eles receberam uma denúncia anônima via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de que algumas pessoas estariam armados na localidade. Diante das informações, a equipe se deslocou ao endereço repassado.

No local, onde funcionava uma distribuidora, foram apreendidas 64 trouxinhas de cocaína, cerca de 490g de maconha, uma balança de precisão, mais de mil reais em espécie e produtos para o preparo e embalo da droga.

As seis pessoas que estavam na distribuidora receberam voz de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa e foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes (Defla).