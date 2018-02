Polícia apreende dois menores por morte de adolescente achado decapitado próximo a lixão no interior do Acre

Dois menores, de 14 e 16 anos, foram apreendidos na noite de terça-feira (6) por suspeita de participação na morte de Diemersson Vieira Lima, de 16 anos. O adolescente foi encontrado decapitado em um matagal próximo de um lixão na cidade de Rodrigues Alves, no interior do Acre, no dia 31 de janeiro.