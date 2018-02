PDT tem candidata forte para disputar Umarb e desbancar 20 anos de PT

O PDT pode desbancar o PT da Umarb, depois de 20 anos. É que a eleição, a mais disputada de todos os tempos, acontece na próxima sexta-feira, 9, e o partido presidido pelo ex-deputado Luiz Tchê não entrou para brincadeiras, via chapa 2. A presidente é a líder do Vale do Açai, Dje Cavalcante. Ela vai enfrentar a chapa 1, que representa o PT, patrocinada pelo atual presidente da Umarb, Gilson Albuquerque, e tem como candidato a presidente o Oséia Silva, do bairro Seis de Agosto. No que pese a acirrada disputa, a Urmab, que representa as associações de moradores, deixou de ser o que foi quando criada, nos anos 1980. Hoje ao invés de defender os moradores a instituição defende mais o prefeito da cidade. A chapa 2, ligada ao PDT, diz que vai fazer exatamente ao contrário.

Relacionado