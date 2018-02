MARCIO BITTAR: “Essa violência é culpa da política dessa esquerda do Jorge Viana”

O ex-deputado federal Marcio Bittar, pré-candidato a senador pelo PMDB, disse agora a pouco ao Blog que o senador Jorge Viana (PT) teve a “cara de pau” de colocar culpa no atual Governo pelo alto índice de violência no Brasil e pelo banho de sanguie que a bandidagem derrama no Acre. Viana disse no plenário do Senado que “essa violência aumentou depois do golpe” e provocou Bittar, que chamou o parlamentar para o debate ao acusá-lo de “passar a mão sobre a cabeça de criminoso”, uma premissa da esquerda no mundo todo.

“O PT do Jorge Viana destruiu o Acre, que já foi celeiro da produção da borracha, castanha e gado. Só um choque de capitalismo e agronegócio pode salvar o Estado da pobreza e da violência generalizada”, sugere. Para Bittar, é “muito cinismo de quem tem tudo a ver com a política que levou o Pais a esse caos” e quer colocar culpa num Govenro que sentou na cadeira ainda. Bittar acrescenta que “aqui no Acre a política da florestania levou 41% da população acreana ao Bolsa-Família. Isso é responsabilidade do Jorge Viana, que começou tudo isso junto com o PT. Porque ter esse monte de gente no Bolsa-Família é sinal de fracasso do Estado”.