Insegurança total: juíza determina fechamento da papudinha e manda 330 presos para a FOC

A juiza Luana Campos (execuções penais, determinou, no final da manhã desta quarta-feira, o fechamento da Unidade UP4, a Papudinha. A magistrada alegou falta total de segurança, após três execuções em menos de uma semana e incêndios que destruíram parte da estrutura do prédio. Os 330 detentos que cumprem regime semi-aberto estão obrigados a se apresentar ainda hoje na Unidade Francisco de Oliveira Conde (FOC). Os 72 agentes de segurança sentenciados – policiais civis, militares e agentes penitenciários, serão transferidos para o Presídio de Senador Guiomard. Esses últimos não tinham contato direto com os demais detentos.

Outra decisão polêmica, porém necessária, segunda a juíza, foi a suspensão das progressões de regime. Exemplo: quem ja estava cumprindo pena no fechado, com direito à mudança para semi-aberto vai ter que esperar não se sabe quanto tempo ainda. A medida, diz a magistrada,é para manter a tranquilidade da sociedade e dos próprios presidiários. Neste carnaval, disse a juíza, seria um risco muito grande liberar esses detentos para ficar em casa.