Gladson: “O desespero dos adversários é a pesquisa mais recente”

A tropa de choque do Governo partiu para o ataque ao senador Gladson Cameli (PP) na imprensa e nas redes sociais nesta terça-feira, 6, depois de ele dar entrevista reclamando das agressões que tem sido vítima por ser favorito na disputa pelo Palácio Rio Branco. A reação foi decorrência de entrevista que ele concedeu a esse blog (http://evandrocordeiro.com/item/1237-quero-estar-longe-e-de-confusao-meu-objetivo-e-ser-governador-do-acre-diz-gladson-sobre-fofocas-do-jurua), depois do retorno aos trabalhos no Senado, para falar sobre o parlamento e sobre as eleições desse ano. Foi suficiente para a reação vir a galope. “Pior é que distorceram tudo o que eu disse no teu Blog só para me agredir, gratuitamente”, diz o senador, que mesmo assim não se importa. “Quando decidi ser candidato ao Governo já sabia que o PT tem esse costume contra os adversários”, afirma.

O pré-candidato a governador das oposições assegura saber as razões de tanto desespero, principalmente nos últimos dez dias. “São os últimos números de pesquisas internas. Eles se desesperaram quando tomaram conhecimento”, diz. De fato, nos últimos dias o ninho petista virou um serpentário. Além do encontro para discutir as estratégias para as eleições, no último final de semana, a Frente Popular tratou de intensificar os ataques pelas redes sociais e pela imprensa. “Repare que eles nunca mais publicaram uma pesquisa”, diz o senador.

Nas reportagens desta terça-feira, com objetivo de atingir o senador da oposição, chegaram a escrever que ele “falando Miami, nos Estados Unidos”, mesmo Gladson estando em Brasília. Gladson reagiu com certo humor, ao afirmar que isso não o preocupa, embora considere rasteira a atitude. “Se eu estivesse em Miami qual é o problema¿ Minha família tem apartamento lá. E quando vou pago minhas despesas. Diferente de quem foi passear na Europa às custas do dinheiro do povo do Acre. Não preciso nem falar mais nada”, finaliza.