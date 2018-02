Fotos mostram interior de presídio no Acre após incêndio que destruiu 60% da unidade

O incêndio que atingiu a Unidade Prisional UP4, conhecida como Papudinha, onde ficam os detentos do regime semiaberto em Rio Branco, foi 60% atingida. Os presos colocaram fogo na unidade após dois detentos serem mortos na manhã desta quarta-feira (7).

Os detentos que morreram Mateus da Silva Lima, de 21 anos, e Antônio Marcos Teles Felisberto, de 30 anos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp). Lima morreu ainda no local e Felisberto foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e morreu na unidade de saúde.

Nenhum dos demais que estavam na unidade ficaram feridos com o incêndio. A unidade comporta 400 presos e, atualmente, cumprem pena no regime semiaberto 320 presos e 74 no fechado, um total de 394 reeducandos.