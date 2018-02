Dois são executados em frente a Papudinha e detentos incendeiam unidade

Dois presidiários sofreram um atentando na manhã desta quarta-feira, 7, enquanto saiam da Unidade de Prisional 04 (UP-4), a Papudinha. Um levou um tiro na cabeça e morreu na hora e outro foi atingido na barriga e foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco, mas minutos depois veio a óbito.

Revoltados com o novo atentado, detentos atearam fogo na parte interna da unidade. As vitimas ainda não foram identificadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foram deslocadas para a área.

A Polícia Militar isolou a área e um clima de toral insegurança imperava no entorno. Motoristas desviaram a rota e ciclistas e pedestres decidiram não passar nas proximidades.

De acordo com o apurado até o momento, dois homens em um motocicleta abordaram os presidiários e dispararam diversas vezes. A dupla conseguiu fugir e tomou rumo ignorado.