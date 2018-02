Dois detentos mortos em ataque na Papudinha

Os dois homens que foram alvos de tiros nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (07), na saída da Unidade Prisional (UP4), mais conhecida como Papudinha, foram identificados como Mateus da Silva Lima, de 23 anos e Antônio Marcos Teles Felisberto, de 25 anos.

Mateus da Silva Lima foi o detento que morreu ainda no local do ocorrido e Antônio Marcos, foi o que chegou a ser levado em estado grave ao Pronto Socorro, não resistiu os ferimentos e morreu durante atendimento.

Os jovens seriam integrantes do Comando Vermelho já que naquela unidade o regime adotado é de que primeiro saia esta facção e depois as facções aliadas, Bonde dos 13 e PCC.

Com as execuções registradas hoje, sobe para três o número de de detento mortos naquela unidade em menos de uma semana. A motivação para os crimes ainda é incerta, segundo o delegado da Homicídios, Cristiano Bastos, porém, a hipótese é de que a guerra entre as facções continua