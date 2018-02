Carro utilizado em ataque na Papudinha é encontrado pela Polícia Militar, na Conquista

Homens do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam no início da manhã desta quarta-feira, 07 de fevereiro, um veículo possivelmente utilizado nos ataques a Unidade Provisória 4 (UP 4), a Papudinha. O automóvel estava com um homem de 23 anos, no bairro Conquista.

Segundo os militares, foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para realizar a averiguação de um veículo, que teria sido roubado na madrugada. Os policiais, com a ajuda do solicitante, localizaram o automóvel, um Fiat/Toro, em frente a um apartamento.

Durante a abordagem foi realizada a consulta veicular, na qual constou ser o automóvel produto de roubo e, após buscas no interior do imóvel, foram localizados os pertences da vítima. O automóvel, que segundo informações teria sido utilizado para dar apoio aos ataques na UP4, foi entregue na Delegacia de Flagrantes (Defla), para onde o homem também foi conduzido.