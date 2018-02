Carreta lotada de cerveja mexicana tomba na BR 317 após motorista cochilar na direção

Uma carreta de placa boliviana, que tinha como destino final a cidade de Cobija, capital do estado de Pando, lado boliviano, tombou na altura do km 47 da BR 317 (Estrada do Pacífico). Segundo foi passado, o motorista teria cochilado no volante e perdeu o controle e saiu da estrada e tombar. O local é uma reta.

A carga que de cerveja mexicana, iria abastecer parte do comércio boliviano além de ser vendida para turistas brasileiros. Como de costume, os caminhões de placa boliviana utilizam parte das estradas do Peru e brasileira, pelo Acre, para poder chegar em Cobija, saindo de grandes centros da Bolívia.

Foi informado que o motorista escapou sem ferimentos e toda a carga quase nada foi perdido. O motorista estaria esperando apoio para a retirada e levar o que havia se salvado para o seu destino final.

O incidente aconteceu por volta das 15 horas desta quarta, dia 7. Nas redes sociais, muitas pessoas que gostam da cerveja, brincavam com a situação.