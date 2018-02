Autônomo é flagrado em aeroporto de Cruzeiro do Sul com cocaína presa às pernas

A Polícia Federal realizou, na madrugada desta quarta-feira (07/02) a apreensão de 2,570 quilos de substância com características de cocaína, em fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul/AC. O material estava em posse de um homem de 23 anos, autônomo, que tentava transportar a droga para RECIFE/PE.

Ao ser abordado o homem ficou excessivamente apreensivo, respondendo às perguntas dos policiais de maneira evasiva, confusa e incoerente o que, de imediato, levantou as suspeitas dos agentes. A bagagem de mão do suspeito foi vasculhado, mas nada de ilícito foi encontrado. Durante a revista pessoal, verificou-se, então, que existia alguns volumes camuflados nas pernas do suspeito.

A droga foi apreendida e W.P.S.C. foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para lavratura do auto de prisão em flagrante. Após o fim dos procedimentos cartorários, o cidadão foi encaminhado para a Unidade Prisional Manoel Nery em Cruzeiro do Sul/AC onde ficará aguardando à disposição da justiça.