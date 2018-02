Após ataque, Papudinha será desativada e presidiários do Semiaberto irão retornar ao Regime Fechado

Após um novo ataque ocorrido na manhã desta quarta-feira, 7, na Unidade Prisional 04, a Papudinha, onde dois detentos foram mortos a tiros e as instalações da Unidade foram incendiadas, a Cúpula da Segurança Pública resolveu desativar o presídio. A informação foi confirmada pelo Diretor do Instituto de Administração Penitência (Iapen), Aberson Carvalho, após uma reunião com a juíza da Vara de Execuções Penais, Luana Campos e o Secretário de Segurança, Emylson Farias.

Com o incêndio causado pelos presos após o ataque a dois integrantes do Comando Vermelho, mortos por disparos de arma de fogo na saída da unidade, o prédio ficou sem condições de uso e a decisão tomada pelas autoridades é de que os 320 derentos do semiaberto regridam de pena e voltem ao regime fechado. A medida durará até a chegada das toenozeleiras eletrônicas

“A unidade, após o incêndio, foi dada como perdida e nós em contato com o poder judiciário, a doutora Luana Campos está tomando a decisão agora de que todos os que estão em regime semiaberto sofrerão a regressão de pena e retornarão para o presídio Francisco de Oliveira Conde”, disse o diretor do Iapen.

A previsão é de que ainda nesta semana chegue a encomenda feita pela secretaria de segurança das toenozeleiras eletrônicas e após uma análise do perfil de cada preso, que estava no regime semiaberto, cada um irá passar a ser monitorando 24hs através do equipamento. Com isso a unidade e o regime semiaberto passará a ser extinto definitivamente.