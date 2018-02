Serviços em trecho da BR-317 atrasam e rodovia permanece interditada após desmoronamento

A BR-317 permanece interditada por causa de um desmoronamento provocado por um rompimento em um bueiro em um trecho próximo ao entroncamento de Xapuri nesta segunda-feira, 05, à tarde.

A expectativa do superintendente do Dnit, Thiago Caetano, era de que a rodovia fosse liberada até o final da noite de ontem, mas devido a distância do local, a dificuldade de logística e de transporte do material para recuperar o trecho houve atraso nos serviços. Ele acredita que a estrada seja liberada ainda na manhã desta terça-feira.

“O trabalho iniciou perto da meia-noite. A gente estava na expectativa de que no máximo em quatro horas liberasse o trânsito, só que o buraco era bem mais fundo. Foi bem complicado trabalhar a noite, além da pouca visibilidade estava bem molhado o material lá. Teve que ser feita bastante retirada de material, colocar tubulação, espalhar bastante pedra, e agora cedo a pedra que estava lá foi insuficiente e teve que buscar mais pedra. Mas acredito que em mais duas horas de trabalho libere o trânsito”, informou Caetano.

Também conhecida como Estrada do Pacífico, a BR-317 dá acesso a Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e ao Peru.