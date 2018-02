Sebastião Viana é questionado sobre a terceirização da Saúde do Acre e se irrita; veja o vídeo

O governador Sebastião Viana ficou irritado ao ser questionado pelo estudante e militante Giovanny Kley sobre a terceirização da Saúde do Acre. É o que mostra um vídeo gravado pelo estudante durante o desembarque do governador no aeroporto de Rio Branco nesta segunda-feira, 05.

Ao abordar Sebastião Viana, o estudante pergunta: “Governador, só uma dúvida: O que o senhor tem a falar sobre a imposição da terceirização da Saúde no Acre?”

“Não tem isso daí. Um cara dessa idade mentiroso. Que coisa feia!”, responde o governador.

Giovanny, por outro lado, refuta o governador afirmando que integra o Conselho de Saúde e diz que o governo tenta impor a terceirização sem dialogar com os usuários e os servidores.

Irritado, Viana continua: “Teu problema é mentir. Quem mente não constrói nada”. Depois, o governador sugere: “Você quer ir conversar comigo amanhã 9h sem gravar?”. O estudante aceita o convite e ambos encerram a discussão com aperto de mão.

Em sua página no Facebook, Giovanny Kley escreve um texto falando sobre o questionamento feito ao governador e afirma, entre outras coisas, que “o Partido dos Trabalhadores por meio do Governo e Tião Viana não respeitam os movimentos sociais, não garante a democracia, não dialoga com o controle social e mente. Se somando ao seu secretário de saúde que não tem palavra e impõe um ataque aos direitos conquistados (sic)”.