Rio Iaco sobe quase 2 metros em 24 horas e Defesa Civil monitora volume de chuvas

O Rio Iaco, no município de Sena Madureira, subiu 1,93 metros de 6h de segunda-feira (5) até o mesmo horário desta terça (6). A elevação súbita no nível do manancial, que saiu de 5,18 metros para 7,11 metros, foi provocada pelas constantes chuvas na cidade. A Defesa Civil monitora a situação e o volume de chuvas. A informação foi confirmada pelo coordenador municipal do órgão, Carlos D’Ávila.