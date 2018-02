“Quero estar longe de confusão. Meu objetivo é ser governador do Acre”, diz Gladson sobre fofocas das redes sociais

O senador Gladson Cameli (PP) está em Brasília participando da liturgia que reabre os trabalhos do legislativo nesse início de ano. Mesmo distante e concentrado nos afazeres do mandato de senador, ele é vítima de uma das mais difamatórias campanhas já orquestrada contra um político do Vale do Juruá. O motivo é claro, segundo o próprio: ele é pré-candidato a governador do Estado. Os adversários já tentaram arranjar defeitos além dos que admite ter, o colocaram em lugares onde não esteve, mas o mais recente superou geral. Pelas redes sociais pessoas supostamente ligadas ao atual Governo insistiram nos últimos dias ligá-lo a questões internas da administração Ilderlei Cordeiro (PMDB), o atual prefeito de Cruzeiro do Sul, que teria demitido secretários ligados ao ex-prefeito Vagner Sales (PMDB).

Gladson Cameli disse ao Blog que preferia não polemizar com os governistas, desgastados naturalmente pelos 20 anos de poder, mas há casos em que silenciar pode ser perigoso. “Essa de me ligar a demissões e outras decisões na administração do Ilderlei é um crime. É uma mentira, uma invenção deles que dói a gente observar os comentários nas redes sociais. Eu preferia que esse partido mantivesse um espião aqui no Congresso para me avaliar e criticar a vontade a minha atuação como parlamentar do que ficar fazendo essas fofocadas pelas costas da gente. Isso é de uma brutalidade, de uma covardia…”, afirma, emocionado.

O pré-candidato a governador pelas oposições admite entender ser o alvo do atual Governo, por causa de sua aceitação em pesquisas e pelo carinho demonstrado pelas pessoas por onde ele passa, mas pede cautela. “Não precisa me agredir assim, com mentiras deslavadas, que até nem colam”, afirma. O próprio Gladson sugere que o desespero de seus adversários em relação ao Juruá é por causa da relação boa dele com a população daquela região, onde nasceu, mas acredita ter nisso tudo uma pitada de ciúmes pela recuperação da BR-364. “Essa rápida recuperação da estrada deixou nossos adversários assim, nervosos, porque eles fizeram um trabalho ruim e nós consertamos”, diz o senador.

Na noite desta terça-feira, 6, Gladson Cameli já estará em solo acreano, segundo ele fazendo o que mais gosta: conversando com as pessoas. Gladson coordena pessoalmente o trabalho de construção de um programa de Governo, documento que ele considera estar sendo feito “com muita responsabilidade”, além de tentar apagar focos de incêndios naturais durante a construção de uma candidatura ao Governo com chances de vitória. E enfatiza ao Blog do Evandro Cordeiro: “No final vai dar tudo certo e a população do Acre é que vai ganhar uma nova história. Por isso não quero me ater a essas fofocas de redes sociais. Meu objetivo é ser governador do Acre e quem quer ser governador não pode estar preocupado com desocupados que passam o dia nas redes sociais inventando coisas”.