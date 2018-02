No AC, programa disponibiliza mais de 9 mil bolsas em cursos de graduação e pós-graduação

Bolsas chegam a 63% de desconto. Saiba o que fazer para participar.

Ao menos 9.400 bolsas foram disponibilizadas pelo programa do site Quero Bolsa para alunos que pretendem ingressar em uma faculdade ou fazer pós-graduação em 2018 no Acre.

Cerca de 19 instituições de ensino superior participam do programa com bolsas de até 63% de desconto. Cinco mil vagas estão disponíveis para a capital, Rio Branco.

As bolsas são para cursos com modalidades presencial ou a distância (EaD). Participam do programa instituições como Didatus, ESB e Unopar.

Além dessas, a Braz Cubas, Estácio e Dimensão também participam. Uncesumar, Cruzeiro do Sul, entre outras, também ofertam vagas com bolsas através do site.

Para participar, o candidato precisa escolher o curso que deseja fazer, se inscrever no site e fazer o pagamento da pré-matrícula para garantir a bolsa de estudo. O site não exige comprovação de renda.

O aluno inscrito no benefício deve receber o desconto até o final do curso. De acordo com o Quero Bolsa, também não há taxas extras após a conclusão da faculdade para o site ou para a instituição de ensino.

Mais informações podem ser consultadas pelo site do Quero Bolsa, ou pelo telefone 0800 123 2222. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, entre 8 h e 22 h. Aos sábados, o atendimento funciona entre 9 h e 13 h, no horário de Brasília.