Médico salva paciente com estômago exposto em hospital de Feijó sem cirurgião nem anestesista: “escolhi a vida”

O clínico geral Rosaldo Aguiar, do “doutor Baba”, lotado no Hospital Regional de Feijó, e o trabalhador braçal Eduardo Cardoso Mendes, de 26 anos, são os protagonistas dessa história (detalhes abaixo) que surpreendeu e emocionou funcionários da saúde e os moradores da pequena cidade.

Leia o relato do médico em sua rede social nesta segunda-feira (5).

Na madrugada do dia 26 de Janeiro, deu entrada no Hospital Geral de Feijó, esse senhor chamado de EDUARDO CARDOSO MENDES, 26 anos com uma perfuração de arma branca ( faca tipo peixeira ), na região Epigastrica, com exposição do Estômago para fora, nesta ocasião eu estava de Plantão na Maternidade Nair Correia de Araújo, o qual fui chamado pelo o médico plantonista Dr. Asdrubal Ordelin Corria , em situação em que se escolhe a Vida ou a Morte, e por destino do nosso Senhor Jesus Cristo, escolhemos a VIDA, entramos em emergência para o centro cirúrgico, porque o paciente já estava entrando em choque.

O nosso hospital não disponibiliza de cirurgião e nem anestesista, o qual infrentei com toda coragem e convicção e fizemos uma cirurgia chamada de LAPAROTOMIA EXPLORADORA, e encontramos uma tremenda lesão perfuro cortante no Estomago e Vesícula Biliar, fizemos os procedimentos adequado e o pior foi que encontramos uma lesão em uma arteria de grosso calibre que poderia levar o paciente a morte por questão de minutos, pois sabemos que todos os casos dessa natureza nós encaminhamos para cidade de Cruzeiro do Sul, através do TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, porém eu sabia que não daria tempo o dia amanhecer e poderia levar o paciente a Óbito.

Por felicidade, hoje dia 05 de Fevereiro, o paciente foi de alta para o convivio familiar, o qual me agradeceu, e eu brincando com ele e disse: “Você Escapou Fedendo”, sabe o que ele me respondeu? “Dr. Baba, É Melhor Escapar Fedendo do Que Morrer Cheiroso”, fiz uma conversa sobre ele se prevenir dessas coisas, e na saída ele me agradeceu com muita felicidade, eu disse a ele que Deus o todo poderoso foi quem te salvou.

Dr. Rosaldo Aguiar

Médico