Instituto Dom Moacyr no Acre abre inscrições de seletivo para professor

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (IDM), no Acre, abriu nesta segunda-feira (05) inscrições de processo seletivo para o cargo de Professor.

De acordo com informações do Diário Oficial do Estado do Acre, a seleção é regulada pelo Edital Nº 002/2018 e tem remuneração de até R$ 2.000,00. Estão abertas oportunidades para Rio Branco (01 vaga), Cruzeiro do Sul (01) e Porto Acre (01).

Inscrições devem ser efetivadas nos dias 05, 06 e 07 de fevereiro de 2018, das 8:00h às 18:00h, nos locais indicados:

– Rio Branco – Unidade Central, Rua: Riachuelo, nº 138, Bairro: José Augusto. CEP: 69.900-809. (Ao lado da Esc. Humberto Soares)

– Cruzeiro do Sul – Centro de Educação Profissional CEFLORA, Rua Paraná, nº 865, Bairro 25 de agosto;

– Porto Acre – Núcleo da Secretaria de Estado de Educação, Rua das Falcatruas, nº 11 – Vila do Incra, Projeto Humaitá.

Os candidatos serão classificados através de análise curricular e entrevistas. Mais informações você encontra no Diário Oficial do Estado do Acre, (www.diario.ac.gov.br), a partir da página 27, e no site do IDM (www.idm.ac.gov.br).