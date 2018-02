Histórico! Inter de Limeira debuta na Copa do Brasil com vaga em cima do Rio Branco-AC

O JOGO

A partida contra o Rio Branco-AC, na noite desta terça-feira, já era histórica por ser a primeira da Inter de Limeira na Copa do Brasil. E ficou ainda mais marcante com a classificação para a segunda fase. Diante de 3.664 torcedores no Major Levy Sobrinho, coube ao atacante Tom deixar a festa completa e definir a vitória por 1 a 0 com gol no fim do primeiro tempo. A vaga para encarar a Ponte Preta na sequência do torneio é do Leão da Paulista!

Fotos: Pedrinho Sarti/ Divulgação Inter de Limeira