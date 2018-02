Detento do semiaberto é morto a tiros e facadas e tem orelha decepada em Cruzeiro do Sul

O detento do regime semiaberto Elivaldo Eli Silva Soares foi morto a tiros e facadas na noite desta segunda-feira (5). O crime ocorreu no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, Soares estava em casa quando suspeitos chegaram, bateram na porta, e pediram para falar com a vítima.