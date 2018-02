Denúncia do internauta: Em Cruzeiro do Sul, coleta de lixo é feita em carro inadequado

A prefeitura de Cruzeiro do Sul – a segunda maior cidade do Acre – estaria fazendo a coleta de lixo sem os devidos cuidados e em carro inadequado. A denúncia é da internauta Ruthyane Oliveira, que usou as redes sociais na noite de segunda-feira (5) para mostra as fotos de uma caminhonete da Secretaria de Assistência Social do município, que estaria sendo usada pelo serviço de limpeza pública da administração do prefeito Ilderlei Cordeiro (MDB).

“Acabei de flagrar na rua da minha casa uma situação inédita, mas já esperada, pois como nós cruzeirenses sabemos, da administração atual se espera tudo já. O lixo estava sendo recolhido hoje à noite, e adivinha em que veículo? Não era no caminhão do lixo, mas sim no carro da assistência social. Isso mesmo, o carro da assistência social estava recolhendo o lixo, que é trabalho da prefeitura”, diz a internauta que também questiona o uso do veículo inadequado para o serviço.

“Claro que esse carro também é da prefeitura, mas não para recolher lixo, e sim atender a pessoas carentes”. Ela afirma que a justificativa da administração municipal seria que o caminhão preparado para fazer a coleta de lixo adequadamente “não entrava na rua, sendo que antes eles sempre vinham e entravam sem dificuldade nenhuma”. A denúncia recebeu uma enxurrada de comentários de pessoas favoráveis e contra a ação de Ilderlei Cordeiro.

A denunciante classifica a coleta irregular de lixo da prefeitura de Cruzeiro do Sul, como uma ato que envergonha e resume a atual administração do município. Ela nega o cunho político da reclamação e destaca que estaria denunciando como cidadã cruzeirense tem direito a reivindicar melhorias dos serviços básicos oferecidos pela gestão municipal. Desde que assumiu o mandato de prefeito, Ilderlei Cordeiro vem sendo alvos de diversas reclamações populares.