Defensoria publica resultado final de concurso público e convoca candidatos aprovados para avaliação de títulos

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 06, o resultado final na prova oral e a convocação para a avaliação de títulos, referentes ao concurso público para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado do Acre.

A lista dos aprovadas foi publicada seguindo a seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova oral.

Os aprovados são também convocados para avaliação de títulos nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2018, no horário das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário local), para a entrega dos títulos, na Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), Estrada Dias Martins, nº 894, Chácara Ipê, Rio Branco/AC.

As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova oral estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 16 de fevereiro de 2018, no endereço eletrônico http://www.cespe.

O resultado provisório na avaliação de títulos será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ na data provável de 21 de fevereiro de 2018.