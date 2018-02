Com redução de mais de 30% das mortes de trânsito no AC, polícia intensifica Álcool Zero durante carnaval

Operação foi iniciada no sábado (3) e vai até a Quarta-Feira de Cinzas (14). São mais de 20 policiais e agentes de trânsito nas ruas de Rio Branco durante o dia e noite.

Com uma redução de mais de 30% nos casos de mortes de trânsito no estado em 2017, o Batalhão de Policiamento de Trânsito do Acre vai intensificar as ações da Operação Álcool Zero durante o carnaval 2018. A preocupação com conscientização dos motoristas no trânsito durante os dias de folia é redobrada e mais de 20 policiais e agentes de trânsito vão estar nas ruas de Rio Branco durante o dia e noite.

O comandante do batalhão, tenente-coronel Ezequiel Bino, informou que em todo o ano de 2017 foram registrados 76 casos de mortes no trânsito. São 27 casos a menos do que os registrados em 2016. Somente em Rio Branco, foram 27 mortes em 2017 e 29 em 2016.

Para manter o resultado, ele afirma que a operação, que ocorre durante todo o ano, vai ser reforçada durante o período de carnaval.

“A gente conseguiu um resultado muito bom em 2017 no que diz respeito ao número de vítimas fatais no trânsito e queremos garantir que em 2018 a gente tenha um resultado parecido com esse. Conseguir resultado como no ano passado não é o mais difícil, no caso, mais complicado é manter mesmo”, disse

A ação começou desde sábado (3) e segue até a Quarta-Feira de Cinzas (14). Normalmente as blitzen de Álcool Zero ocorrem durante a noite e vão até às 6h do dia seguinte. Com a iniciativa, tanto o efetivo como as horas de fiscalizações vão ser intensificadas.

“Na verdade, a operação é diária, mas nesse período a gente está intensificando devido o carnaval, com foco na condução sob efeito de álcool. Vamos para as ruas com um efetivo bem maior e ampliamos o horário. Em média serão 18 policiais por dia e mais quatro agentes de trânsito do Detran na operação, sendo que normalmente temos de oito a dez diariamente”, afirmou o tenente-coronel.

Sobre as abordagens, Bino afirmou que devem ocorrer nas principais ruas da capital acreana. “Durante a noite a gente costuma abordar nos grandes corredores da cidade, onde tem mais fluxo e nas imediações dos bares e casas noturnas. Durante a tarde, vamos nos concentrar em bairros periféricos, onde muitos ingerem bebida alcoólica e vão dirigir”, concluiu.