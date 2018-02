Atlético desembarca em Rio Branco com expectativa de vitória sobre xará acreano

Os jogadores do Atlético-MGdesembarcaram em Rio Branco, na noite desta segunda-feira (5), para o jogo contra o Atlético-AC, nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Leonardo Silva disse que a equipe chega ao Acre para buscar uma vitória.

Atlético-MG desembarca em Rio Branco com expectativa de vitória sobre xará acreano (Foto: Reprodução Rede Amazônia Acre)

– A expectativa de fazer um bom jogo. Eles nos ajudaram bastante no ano passado durante um jogo-treino e foi um time que buscamos estudar. Agora, com essas informações que temos, é fazer uma grande partida para conseguir nossa classificação – disse o zagueiro atleticano.

O goleiro Victor ressaltou a mudança do regulamento e pregou respeito ao time do Atlético-AC, mas afirmou que a intenção é fazer um grande jogo e conquistar a vaga para segunda fase da competição.

– Será um jogo difícil e bem disputado. Regulamento novo da Copa do Brasil e por isso devemos ter muita atenção para não sermos surpreendido e buscar fazer nosso melhor para sair daqui com a classificação, mas claro respeitando demais o nosso adversário – afirmou.

Ricardo Oliveira, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Atlético-MG na partida contra URT, neste domingo (4), em compromisso válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, disse que o momento é recuperar, devido o desgaste da partida pelo Campeonato Mineiro e também da viagem ao Acre, mas que os jogadores estão confiante em um bom resultado.