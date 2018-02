Após serviço emergencial em trecho que desmoronou, BR-317 tem tráfego liberado

O tráfego pela BR-317 foi liberado às 9h da manhã desta terça-feira, 06, após a recuperação emergencial do trecho que desmoronou no começo da tarde desta segunda-feira, 05, por causa do rompimento de um bueiro. O desmoronamento ocorreu no KM-226, próximo a Xapuri, e deixou isoladas por terra as cidades de Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Xapuri.

O serviço foi iniciado na noite desta segunda por uma empresa contratada pelo Dnit. Em sua página no Facebook, o superintendente do órgão no Acre, Thiago Caetano, avisou que a estrada está liberada.

“O trabalho de recuperação emergencial da BR-317/AC, no bueiro que rompeu no km 226, que foi iniciado próximo às 00 horas, foi concluído às 9h da manhã, já tendo sido liberado o tráfego da BR-317/AC”, informou.