Após ano violento, governo anuncia implantação de delegacia na Cidade do Povo

Rio Branco terá a sexta regional de polícia, após a construção da nova delegacia da Cidade do Povo e com o ingresso de novos servidores contratados por meio de concurso público para cargos na Secretaria de Estado de Polícia Civil, de acordo com o secretário da pasta, Carlos Flávio Portela.

“Hoje a 2ª regional [de polícia] abrange todo o Segundo Distrito da capital. Com a conclusão das obras da delegacia da Cidade do Povo, será possível fazer uma nova redistribuição de bairros e, assim, criar a 6ª regional”, revelou o secretário.

Atualmente, a 2ª regional atende 26 bairros e 179 vias rurais. Portela ressalta que a mudança trará mais benefícios à população porque amplia serviços para a Cidade do Povo e bairros adjacentes. “A mudança será no mesmo período que estaremos com novos servidores ingressando na segurança pública, contratados por meio do concurso que o governo realizou ano passado”, frisou o gestor.

O certame para contratação de novos servidores na PC teve mais de 13 mil inscritos, que disputaram 176 vagas para os cargos de agente de Polícia Civil, auxiliar de necropsia (20), delegado (18) e escrivão (36).

Regionais de Polícia de Rio Branco

Rio Branco encontra-se dividida em cinco regiões, que compreendem as áreas de atuação da Polícia Civil. Cada uma delas conta com uma delegacia regional, que tem como função registrar boletins de ocorrências de furto, extravio de documentos, vias de fato, lesão corporal e outros crimes, inclusive em casos de flagrante delito, exceto quando a especificidade se enquadrar em alguma das outras delegacias especializadas.

Confira abaixo o endereço de cada uma das cinco regionais

Delegacia da 1ª Regional – Avenida Epaminondas Jácome, s/n, Cadeia Velha. CEP.: 69900-115 Telefone: (68) 3223-2857

Delegacia da 2ª Regional – Rua 24 de Janeiro, 181, Seis de Agosto. CEP.: 69901-150 Telefone: (68) 3224-2930/3224-9072

Delegacia da 3ª Regional – Rua Rio Grande do Sul s/n, Aeroporto Velho. CEP.: 69903-420 Telefone: (68) 3242-1502/3225-6220

Delegacia da 4ª Regional – Rua Oeste, 542, Distrito Industrial/Conjunto Tucumã. CEP.: 69917-400 Telefone: (68) 3229-2802

Delegacia da 5ª Regional – Rua Arara, 212, Adalberto Sena. CEP.: 69914-540 Telefone: (68) 3228-4904/3228-9292