Valentão tenta matar ribeirinho na zona rural de Sena Madureira

Uma tentativa de homicídio foi registrada nesse último final de semana às margens do rio Macauã. O trabalhador rural identificado até o momento como Auricélio foi alvejado por pelo menos dois disparos quando se encontrava em sua propriedade.

De acordo com informações o autor do crime foi um ex-presidiário que é temido pelos moradores do Macauã porque tem fama de valentão. Ele já foi identificado pela Polícia. Aliás, há algum tempo o mesmo está na mira da justiça por vir ‘aprontando’ com os moradores do referido rio. Até agora, porém, o mesmo não foi localizado.

Auricélio foi atingido na região do quadril e deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, onde permanecia internado até a manhã de hoje, porém, não corre risco de morte.

A família da vítima preferiu não prestar mais detalhes sobre o caso, temendo sofrer represálias do criminoso.

Segundo consta, o acusado utilizou um Rifle para tentar matar Auricélio e fugiu do local com a arma em punho.