Saiba por que a Lava Jato diz que Lula é dono de sítio em Atibaia

Investigação prossegue nesta segunda-feira (5) com depoimentos de testemunhas

A Justiça Federal começa a ouvir nesta segunda-feira (5), em Curitiba, testemunhas que poderão fornecer informações detalhadas sobre a ligação do ex-presidente Lula com um sítio localizado em Atibaia, cidade a 70 quilômetros da capital paulista.

Segundo o Ministério Público Federal, por meio da Lava Jato, o petista seria o “dono de fato” da propriedade, que está em nome de um dos sócios do filho do ex-presidente. A acusação alega que Lula teria recebido o sítio para favorecer empreiteiras em licitações da Petrobras.

Conheça alguns dos motivos que levam o MPF a crer que o petista seja o dono do sítio:

. Registros de pedágios mostram que, entre 2011 e 2016, carros supostamente ligados ao ex-presidente fizeram ao menos 270 deslocamentos ao sítio a partir de São Paulo, média de uma vez a cada quatro dias;

. Objetos pessoais do petista e da ex-primeira-dama Marisa Letícia foram encontrados na propriedade, tais quais: roupas com os nomes do casal, documentos atribuídos a eles com projetos para o sítio e uma agenda de Lula;

. Há no local um barco com a inscrição “Lula e Marisa” e mesas com o brasão “LM desde 1974”, em alusão ao ano de casamento de Lula e Marisa;

. Documentos relativos a compra de pedalinhos foram encontrados no sítio;

. Segundo o MPF, não há na propriedade objetos pessoais dos proprietários oficiais.