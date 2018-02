Policiais são recebidos a tiros no Alto Alegre, mas conseguem prender 5 pessoas

Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PM/AC) fora recebidos a tiros por criminosos enquanto atendia uma ocorrência na invasão Baixa Verde, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco, na noite deste domingo (4).

Segundo informações da PM, os policiais receberma a denúncia de que dois adolesentes que participaram da decapitação da jovem Débora Bessa estavam escondidos em uma residência na região.

Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos a tiros pelos suspeitos que estavam dentro da casa. O local foi cercado pela polícia e três adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos.

Entre os presos estão Charles SOuza, Marcos Antônio e Maria José, que seria a dona de residência usada pelos suspeitos. Ao revistarem o imóvel, os policiais encontraram uma arma de fogo calibre 22, 16 munições e droga.

Todos os suspeitos presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia do Menor.