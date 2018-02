Petistas do Acre anunciam “batalha de nossas vidas com muita humildade” e internauta alerta para “ripada”

O PT renovará o jargão das “boas mudanças” nas eleições majoritárias desse ano, muito embora 20 anos tenham se passado sem que novidades sejam, de fato, percebidas em todas as áreas essenciais de governo. Em encontro ocorrido neste final de semana em Rio Branco, com a presença de líderes vindos de várias cidades do estado, a legenda tentou definir o que chama de “táticas” visando o embate com a oposição. “O exército vermelho está preparado para enfrentar a batalha de nossas vidas!”, escreveu o ativista Cesário Braga Campelo. Com muita humildade vamos sair de casa em casa levando a boa mensagem de que podemos continuar fazendo as boas mudanças do Acre com Marcus Alexandre, Ney Amorim e Jorge Viana, e vamos continuar a luta personificada no companheiro Lula de defesa da classe Trabalhadora!”, afirmou. Compas! Vcs são fodas! Eu amo tudo isso!

Nossos generais estiveram presentes aqui e mostraram a que vieram! Temos uma estratégia traçada que vamos melhorar no dia a dia! Cada um ajudando um pouquinho”, concluiu.

“Vão pegar é ripada na cabeça”, reagiu um internauta ao listar uma série de falhas na gestão do médico Tião Viana, o que, de acordo com o eleitor, está causando indignação nas comunidades do entorno da capital e n´alguns municípios.

Militantes foram orientados a fortalecer o nome do prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, nas redes sociais. Os grupos dizer ter certeza da vitória na disputa pelo governo e pelas duas vagas de senador.

Marcus, em sua fala, lembrou a presença de um jornalista em meio aos grupos de petistas que vieram do interior, e avisou que o encontro seria “democrático”, não havendo receio de que algum comentário sigiloso pudesse ser gravado.