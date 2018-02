Moradores do Barro Vermelho reclamam falta d’água e de internet

Moradores das vilas Barro Vermelho e Jorge Kalume, localizadas às margens da estrada da penitenciária Francisco d’Oliveira Conde, podem protestar contra o governador Tião Viana e o prefeito Marcus Alexandre, ambos do PT, pela falta d’água na região e, principalmente, pela precariedade no serviço de internet. A ideia inicial é fechar a estrada da penitenciária. A água cai nas torneiras uma vez por semana e ainda assim insuficiente para atender a demanda. Quem não tem poço anda sofrendo dobrado. Quanto à internet, lideranças da região esperam que governo e prefeitura, que acabam de assinar um termo para instalação dos cabos de fibra ótica para a Cidade do Povo, também estenda o serviço para aquela região.

