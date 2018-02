Mais de 160 concursos públicos reúnem 21,5 mil vagas com inscrições abertas

Pelo menos 167 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (5) e reúnem 21.510 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27,5 mil no Ministério Público do Rio de Janeiro.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os principais concursos federais abertos estão:

Nesta segunda-feira (5), pelo menos 14 órgãos abrem o prazo de inscrições para 1.270 vagas em cargos são de todos os níveis de escolaridade, entre eles o Ministério Público da Bahia e do Rio de Janeiro. Veja abaixo as informações de cada concurso:

Câmara Municipal de Assaí (PR)

Inscrições: até 26/02/18

2 vagas

Salários de até R$ 2.609,25

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Câmara Municipal de Itapecerica (MG)

Inscrições: até 07/03/18

3 vagas

Salários de até R$ 1.500,83

Cargos de nível fundamental e médio

Veja o edital

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)

Inscrições: até 12/03/18

108 vagas

Salários de até R$ 7.965,00

Cargos de nível médio, técnico e superior

Veja o edital

Fundação Papa João XXIII (Funpapa)

Inscrições: até 08/03/18

95 vagas

Salários de até R$ 2.792,30

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Ministério Público da Bahia

Inscrições: até 05/03/18

20 vagas para promotor

Salário de R$ 23.284,14

Cargo de nível superior em direito

Veja o edital

Ministério Público do Rio de Janeiro

Inscrições: até 06/04/18

35 vagas para promotor

Salário de R$ 27.500,16

Cargo de nível superior em direito

Veja o edital

Prefeitura de Angelândia (MG)

Inscrições: até 02/03/18

5 vagas

Salários de até R$ 4.161,60

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Bom Jesus (PI)

Inscrições: até 09/02/18

45 vagas

Salários de até R$ 2.299,07

Cargos de nível fundamental e superior

Veja o edital

Prefeitura de Fernando Pedroza (RN)

Inscrições: até 06/02/18

17 vagas

Salários de até R$ 15.000,00

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de João Pessoa

Inscrições: até 16/03/18

587 vagas

Salários de até R$ 3.101,67

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Lambari (MG)

Inscrições: até 06/02/18

154 vagas

Salários de até R$ 2.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Riolândia (SP)

Inscrições: até 20/02/18

38 vagas

Salários de até R$ 2.652,31

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí

Inscrições: até 13/03/18

24 vagas

Salários de até R$ 4.700,00

Cargos de nível superior

Veja o edital

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Inscrições: até 07/02/18

137 vagas

Salários de até R$ 1.804,20

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital