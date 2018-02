Justiça do AC ainda não autorizou fechamento de unidade do semiaberto em Rio Branco

A Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco anunciou, nesta segunda-feira (5), que ainda não autorizou o fechamento da Unidade de Penitenciária UP4 – onde ficam os presos do semiaberto-, mais conhecida como Papudinha. A Segurança Pública do Acre informou que estuda fechar a unidade após uma onda de assassinatos, inclusive de um preso do semiaberto na manhã de sexta (2).