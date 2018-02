Jovem de 17 anos sem habilitação causa acidente em Brasiléia

Uma família de um mecânico identificado como Zé Alma, se deslocava para a igreja na noite deste domingo na cidade de Brasiléia, tomou um grande susto por volta das 19h40, quando transitavam na Avenida Rui Lino, já ao lado do 10º da Polícia Militar, viraram para acessar a Rua Manoel Ribeiro.

Foi quando uma moto modelo Kingo, de placa boliviana, NG 8325, conduzida por um menor de 17 anos, não obedeceu às barreiras e tentou passar direto pela avenida, indo de encontro à porta traseira do lado direito, batendo violentamente.

Milagrosamente, o jovem que não possui habilitação, sofreu apenas uma luxação no antebraço esquerdo. Socorristas do Corpo de Bombeiro do 5º Batalhão, foram acionados e prestaram os primeiros socorros no local, para em seguida o levar ao hospital.

Policiais estiveram no local, souberam que o jovem estaria em velocidade acima do normal e o caso será conduzido ao juizado local, onde as partes envolvidas serão ouvidas.