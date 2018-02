Homem é espancado ao invadir casa e tentar estuprar mulher na frente do marido

Em Rondônia

Por volta das 3h30 da madrugada desta segunda-feira, 05, Flávio Eduardo A., 39, foi preso após invadir uma residência, tentar “agarrar” uma mulher de 50 anos e espancar o marido dela que impediu. O crime ocorreu na Avenida Tancredo Neves, bairro Caladinho, zona Sul de Porto Velho. Flávio também acabou surrado por foliões.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, o casal estava em casa, quando o suspeito bateu na porta afirmando que era a polícia. O morador abriu a porta e o suspeito logo foi para cima da mulher, tentando agarrá-la. O marido impediu e neste momento passou a ser espancado com socos no rosto desferidos pelo suspeito.

Foliões que voltavam do carnaval intervieram e surraram o suspeito. A PM foi acionada e levou a vítima para a UPA da região. Já Flávio, não quis receber atendimento médico e foi levado para a Central de Flagrantes.