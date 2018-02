Fraudes bancárias pela internet crescem 297% em um ano

Para especialista, falta de informações sobre os golpes aplicados é o principal vilão

Cerca de 9,5 milhões de correntistas fazem mais de 80% de suas transações pela internet ou pelos aplicativos dos bancos, segundo um levantamento da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), referente a 2016. No mesmo ano, 57% das movimentações bancárias foram feitas em meios digitais.

As transações mais realizadas pelos brasileiros em meios digitais são transferências entre contas, pagamentos de faturas e consultas de saldos.

Com o aumento do acesso, crescem também as reclamações no Banco Central (BC). Em 2016, foram 425 queixas referentes ao sigilo e à segurança dos canais eletrônicos, contra 1.688 no ano posterior. O aumento é de 297%.

O coordenador do MBA em Marketing Digital da Fundação Getulio Vargas (FGV), André Miceli, consultado pelo ‘Extra’, explicou que o número de fraudes acompanha a quantidade de acesso.

Para o especialista, um dos vilões das fraudes é a falta de informações sobre os golpes aplicados. “Observamos que muitas pessoas recebem mensagens sobre supostas promoções ou falsos descontos e acabam clicando no link informado. A partir do momento em que a pessoa visita esse site, ela pode estar infectando seu celular ou seu computador com algum tipo de programa-espião, que rouba todos os dados pessoais, não somente os relacionados às movimentações bancárias”, explicou.