Fernando Lage diz que oposição “quer resultado diferente agindo do mesmo modo”

O pré-candidato a senador Fernando Lage, ainda sem partido, disse hoje de manhã que não adianta querer enfrentar o PT sem ter um plano de metas. Ele sugeriu desconfiança entre os membros de partidos oposicionistas. “O maior problema dos grupos que querem desapear o PT do poder, é que, nenhum grupo quer abrir mão dos erros de querer chegar ao poder sem um plano de metas, pontuando o que será mudado ou substituído em cada setor do poder estatal! Querem resultados diferentes agindo do mesmo modo! As alianças são fracas porque não pensam no conjunto das forças políticas Liberais, capazes de reformular um projeto com a força da Livre Iniciativa! Um projeto Liberal há de ser um conjunto de pessoas que confiam nas outras e isto não acontece no momento”, afirmou o líder dos liberais no Acre.Ainda segundo Lage, “a crise não é política, é crise de confiança uns nos outros e isto não se corrige com promessas e tapinhas nas costas!”.

