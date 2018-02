EUA começam a sair do Iraque após queda do Estado Islâmico

É a primeira vez em três anos que governo retira militares

Os Estados Unidos começaram a retirar as tropas militares que lutaram contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) do Iraque, informam fontes ligadas ao governo de Bagdá nesta segunda-feira (5). De acordo com essas fontes, os EUA estão enviando “armas e equipamentos militares” que estavam em solo iraquiano para o Afeganistão, na primeira redução de tropas no país em três anos.

Além disso, os soldados estariam deixando as bases militares iraquianas há cerca de duas semanas.

Os EUA são os principais aliados de Bagdá no combate ao grupo terrorista, que declarou um “califado” em grande parte do território iraquiano e da Síria. No entanto, em novembro do ano passado, o governo declarou que não havia mais cidades sob o comando do EI no país. Com informações da Ansa.