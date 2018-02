Equipe do Dnit já se encontra na BR 317 e tenta liberar tráfego após paliativo nas próximas horas

Uma equipe comandada pelo superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Acre, Thiago Caetano, já se encontra no local onde aconteceu um rompimento da BR 317, causado por um açude localizado às margens.

O local seria após o entroncamento de acesso à cidade de Xapuri, distante cerca de 12km, sentido capital. Com esse sinistro, centenas de veículos ficaram parados nos dois lados a espera de uma solução.

Foi informado que o Dnit pretende trabalhar nas próximas horas, cerca quatro ao menos, para fazer um paliativo, permitindo o fluxo de veículo para os dois lados.

Somente na manhã desta terça, será realizado o início dos trabalhos definitivos, com a reconstrução do trecho destruído.

Tanto a equipe do Dnit, quanto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), já está no local. Foi informado que não aconteceu nenhum incidente envolvendo veículos com pessoas dentro.

Mais informações a qualquer momento.

VEJA VÍDEO