Em Rio Branco, três pessoas são presas e dois menores apreendidos após trocarem tiros com a polícia

Uma ação da Polícia Militar do Acre (PM-AC) resultou na prisão de três pessoas e apreensão de dois menores, de 15 e 17 anos, na tarde de domingo (4). O caso ocorreu na Rua da Mangueira, bairro Alto Alegre, em Rio Branco, e houve trocas de tiros entre os suspeitos e a PM. No local, foram apreendidas uma arma de fogo, três armas brancas, munições, celular e dinheiro.

Ainda segundo a PM-AC, a equipe recebeu a informação de que os dois adolescentes apreendidos na ação estão envolvidos no assassinato da jovem Débora Bessa, de 19 anos, encontrada morta no dia 13 de janeiro. A polícia prendeu o principal suspeito do crime, André Martins, e procura mais três pessoas envolvidas, sendo dois menores.