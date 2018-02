Em quatro dias, Rio Branco acumula mais de 23% da chuva prevista para mês de fevereiro

Nas últimas 24 horas, choveu 53,8 milímetros e nível do Rio Acre subiu 40 centímetros na capital acreana. Defesa Civil prevê mais chuvas e possível enchente.

Somente nos quatro primeiros dias de fevereiro, a Defesa Civil do Acre registrou 65,8 milímetros de chuvas na capital acreana. O volume representa mais de 23% do previsto para todo o mês. Nas últimas 24 horas, choveu 53,8 milímetros em Rio Branco e o nível do Rio Acre subiu 40 centímetros, chegando a 6,90 metros.

As chuvas foram registradas também nas cidades do interior do Acre. Conforme dados da Defesa Civil, em Assis Brasil, o acumulado das últimas 24 horas chegou a 15,2 milímetros, já em Xapuri e Capixaba foi registrado 5,4 e 7 milímetros, respectivamente. Na região do Riozinho do Rôla, principal afluente do Rio Acre, o acumulado foi de 42,2 milímetros.

“Esse número de chuva, para um único dia, está acima da média. Na verdade, estamos com chuvas acima da média desde dezembro do ano passado. Estamos no mês de fevereiro e temos a previsão de mais chuvas tanto nesse mês como em março, o que significa dizer que o nível do rio ainda deve aumentar. De acordo com o Sipam, há uma possibilidade de ultrapassarmos a cota de alerta, que é de 14 metros”, afirmou o major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão.

O aumento do nível do Rio Acre, segundo Falcão, foi registrado em toda a extensão do manancial. Em Assis Brasil, nas últimas 24 horas, o nível do rio aumentou 2,45 metros. Já em Xapuri e Capixaba, o aumento foi de 44 e 12 centímetros, respectivamente. O Riozinho do Rôla subiu sete centímetros.