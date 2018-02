Cumprindo prisão domiciliar, Hildebrando é fotografado ao lado do filho e do neto

O desfecho da história de Déborah Bessa, de 19 anos, morta com requintes de crueldade e que teve vídeo exposto nas redes sociais, provocou uma verdadeira convulsão social, despertando ainda mais o interesse pelo tema que vem pautando o Acre até a nível internacional.

Cumprindo pena domiciliar desde fevereiro do ano passado em sua residência, na rua Martiniano Prado, no bairro Cerâmica em Rio Branco, o ex-coronel da Polícia Militar e ex-deputado federal Hildebrando Pascoal (66) aparenta estar bem melhor de saúde. É o que mostra uma foto publicada por Hildergad Gondim, seu filho. Hildebrando aparece na imagem ao lado do filho e do neto Heitor. O ex-coronel sofre com hipertensão e diabetes, e ainda se locomove com dificuldade.

“Primeiro dia de aula do meu príncipe Heitor. Esse dia está sendo mais que especial. Sonhei muito com esse dia, meu velho vivendo esse momento junto comigo aqui fora. Obrigado Senhor”, agradece Hildergad.

Preso desde 1999 e condenado a mais de 100 anos de prisão por crimes como homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ele teve a progressão ao regime semiaberto mantida pela Justiça do Acre e cumpre prisão domiciliar há quase um ano.

Hildebrando Pascoal comemorou 66 anos de vida no último dia 17 de janeiro.